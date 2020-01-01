الصحة بغزة تحذر: تباطؤ الاستجابة للاحتياجات الطبية ستضعنا أمام منعطف خطير وغير مسبوق

غزة / سما /

قال اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تتابع الجهات الحكومية انفاذ كافة الاجراءات والسياسات لمواجهة فيروس كوفيد 19.

وأضاف: نهنئ المستضافين الذين أنهوا فترة الحجر الصحي بالسلامة والعودة لأحبائهم وذويهم والذين شكلوا صمام امان بوعيهم وتفهمهم وتحمل المسؤولية مع المؤسسات الحكومية من اجل تحصين المجتمع.

وأوضح القدرة، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة أنهت إجراءات الحجر الصحي لـ 888 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي من بينهم 198 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة والنظافة بعد إتمام كافة الفحوصات المخبرية الطبية للاطمئنان على سلامتهم.

وأشار، الى أنه سيتم خلال اليوم انهاء الحجر الصحي لـــ 130 مستضاف داخل مركز مسقط جباليا و مدرسة القطامي ومستشفى الامل من بينهم 25 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة.

وجدد القدرة، الدعوة للمستضافين الذين غادروا مراكز الحجر الصحي الى اتباع الارشادات التي وضحت لهم من خلال الفريق الطبي خلال مغادرتهم لمراكز الحجر بما في ذلك المكوث في المنزل خلال الاسبوع الاول مع تجنب الاختلاط وعدم التزاور وتحقيق التباعد الاجتماعي. .

ولفت الى أن المختبر المركزي اتم 489 فحص مخبري خلال اليومين السابقين لإتمام انهاء الحجر الصحي للمستضافين كانت جميعها سلبية فيما سجل مساء أمس إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين وحالته مطمئنة.

ونوه الى أن اجمالي الحالات التي تم تسجيل اصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في قطاع غزة 13 حالة وتم تعافي 6 حالات منها ونقلت الى مركز الحجر الصحي في معبر رفح بينما بقيت 7 حالات تحت المتابعة الصحية في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وشدد على أن وزارة الصحة تتواصل مع كافة الجهات المعنية على مستوى الاخوة في وزارة الصحة برام الله ومنظمة الصحة العالمية والجهات الأممية المختلفة لتوفير مواد الفحص المخبري بشكل مستمر ولدينا القدرة الكاملة في المختبر المركزي على اجراء الفحص المخبري دون الحاجة لارسالها خارج قطاع غزة وما يترتب عليه من مشقة وضياع وقت وجهد وتاخر في انهاء الحجر الصحي للمستضافين.

وقال القدرة: وصلنا قبل قليل كمية محدودة وغير كافية من مواد الفحص المخبري من الجهات الدولية ولكنها كمية محدودة وغير كافية ونطالب الاخوة في وزارة الصحة برام الله ومنظمة الصحة العالمية و الجهات المعنية بتوفير مواد الفحص بشكل مستمر ولدينا القدرة على اجراء الفحوصات في المختبر المركزي دون الحاجة لارسالها الة خارج قطا غزة وما يترتب عليه من مشقة وجهد وتأخر في النتائج.

وحمل القدرة، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية هشاشة الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الإنسانية مع قطاع غزة المحاصر.

وأضاف: وزارة الصحة تطلق نداء استغاثة عاجل لأحرار العالم والجهات المعنية بتوفير الادوية الأساسية المفقودة والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري لفيروس كورنا ولوازم المختبرات و100 جهاز للتنفس الصناعي و140 سرير للعناية المركزة تمر بمنعطف خطير جراء النقص الحاد في الموارد الصحية والفحوصات المخبرية ومستلزمات الوقاية.

وتابع: في يوم الصحة العالمي نتقدم بالتحية والتقدير الى كافة الطواقم الصحية الذين يضعون اليوم بصمة نوعية مع كثير من زملائهم في دول العالم لمواجهة فيروس كورونا , غير أن طواقمنا تعمل بإمكانيات متهالكة بفعل الحصار لكنهم مصمون على تقديم رسالتهم الإنسانية والوطنية رغم المخاطر ويشكلون مع إخوانهم في الطواقم الشرطية والأمنية والخدمات المساندة الدرع الواقي لشعبهم فكل الحب والتقدير لهم جميعاً.

واردف قائلا: في الوقت الذي يحيى العالم يوم الصحة العالمي تحت شعار تمكين الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية للمرضى فان تباطؤ الاستجابة للاحتياجات الطبية الطارئة ستضع مجمل الخدمات الصحية أمام منعطف خطير وغير مسبوق امام الطواقم الطبية من تأدية عملها الإنساني.

وأكد المتحدث باسم صحة غزة، على المواطنين الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر والتقليل من الحركة والمكوث لفترات اطول في المنزل من اجل سلامتهم وسلامة مجتمعهم لاسيما كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي.