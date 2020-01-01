الولايات المتحدة تقرر الانسحاب من قاعدة "أبو غريب" في بغداد

وكالات / سما /

قررت بعثة التحالف الدولي في العراق، الانسحاب من "قاعدة أبو غريب" العسكرية غربي بغداد، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية خلال الساعات المقبلة.

وأوردت "روسيا اليوم" أن "قاعدة أبوغريب" ستكون سادس موقع عسكري عراقي تنسحب منه قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقد تسلمت القوات العراقية، الشهر الماضي، بشكل رسمي "قاعدة القائم" العسكرية على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

كذلك أعلنت قوات التحالف الدولي في مارس الماضي سحب جنودها من "قاعدة القيارة" الجوية جنوبي الموصل وتسليمها إلى القوات العراقية.