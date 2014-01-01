مفاجأة.. أبل تطلق iPhone 9 يوم 15 أبريل الجارى

وكالات / سما /

كشفت أحدث التوقعات أن شركة أبل تستعد للإعلان عن هاتفها الجديد iPhone 9 يوم 15 أبريل الجاري، على أن تبدأ الشركة الأمريكية بشحن الهاتف يوم 22 من أبريل، حيث تم الكشف عن هذه التوقعات من خلال تغريدة جديدة على صفحة المسرب الشهير Jon Prosser.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي، فقد أكد على أن شركة أبل بدأت في الاستعداد للإعلان عن هاتف iPhone 9 خلال شهر أبريل الجاري، كما أشار إلى أن إعلان الشركة سيكون في يوم 15 من أبريل.

وكانت شركة أبل قد قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق أجهزة iPad Pro، وMacBook Air وأيضاً Mac mini، إلا أن أبل لم تكشف عن هاتفها المرتقب iPhone 9، لذا أشارت بعض التقارير إلى أن أبل لن تكشف عن الهاتف رسمياً قبل 5 من أبريل.

وبحسب التسريبات الحالية، فإن هاتف iPhone 9 هذا العام سيأتي بتصميم يشبه إصدار الشركة السابق iPhone 8، على أن يتميز الإصدار الجديد بحجم 4.7 بوصة في الشاشة، ويضم رقاقة معالج A13 Bionic، كما يأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بسعر 399 دولار.

على جانب آخر كشف تقرير حديث لموقع Svetapple الأمريكي، أن الشركة قد تتخلص من "النوتش" الموجود في أعلى الشاشة في هاتف أيفون 12، وستعتمد على تصميم ملئ الشاشة بالكامل.

وبحسب موقع TOI الهندين فقد تم اكتشاف هذه المعلومات في كود النسخة التجريبية من نظام التشغيل iOS 14، والتي أشارت إلى أنه لتحقيق هذه الترقية في التصميم، سيتعين على الشركة إلغاء قفل FaecID وإخفاء الكاميرا الأمامية تحت الشاشة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على عملاق التكنولوجيا أيضًا استخدام مستشعر بصمات الأصابع ضمن الشاشة للأمان، ويدعي التقرير أيضًا أن الشركة ستقوم بتحديث هذا التصميم فقط في النموذج الراقي من الهاتف، وبصرف النظر عن ترقية التصميم ، يقال أن جهاز أيفون نفسه سيحصل على اتصال 5G.