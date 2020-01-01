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الحكومة الاسرائيلية تصادق على القيود الجديدة للحد من كورونا وتقر خطة إنقاذ اقتصادية

الثلاثاء 31 مارس 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الاسرائيلية تصادق على القيود الجديدة للحد من كورونا وتقر خطة إنقاذ اقتصادية


القدس المحتلة / سما /

 صادقت الحكومة الاسرائيلية ليلة الاثنين/ الثلاثاء على القيود الجديدة للحد من انتشار وباء كورونا، كما اقرت خطة انقاذ اقتصادية تمتد بين شهرين الى ثلاثة اشهر بقيمة ـ 80 مليار شيكل.

واعلنت حكومة الاحتلال، انه سيتم تقليص حجم القوى العاملة في الدوائر الحكومية والقطاع الصناعي الى 15% بدلا من 30% .

وأقرت حظر تجمهر اكثر من شخصين من عائلة واحدة في غرفة واحدة، كما حظرت اقامة الصلوات الجماعية حتى في الخلاء، فيما سمحت للمستوطنين بإقامة الصلاة 3 مرات يوميا في حائط البراق على ان يكون عدد الحاضرين لا يزيد عن 10 اشخاص، كما تم حظر اقامة حفلات الاعراس، وحظر اي زيارات عائلية خلال عيد الفصح .

وسمح للعمال والموظفين العمل داخل غرفة واحدة، على ان يكون بينهم سافة مترين على الاقل، وقبل دخولهم لمكان العمل يتم قياس درجة الحرارة لهم، وعليهم استخدام ادوات خاصة بهم فقط .

#فيروس كورونا #اسرائيل

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