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لأول مرة سيتم انتخاب رئيسين للحكومة سوية

تقرير: هذا هو الاتفاق بين الليكود و"ازرق ابيض" حول الحكومة الاسرائيلية القادمة

الإثنين 30 مارس 2020 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: هذا هو الاتفاق بين الليكود و"ازرق ابيض" حول الحكومة الاسرائيلية القادمة


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية ان الحكومة الإسرائيلية القادمة ستكون من اكبر الحكومات الإسرائيلية وستضم اكثر من 34 وزيراـ 30 منهم سيتم تعيينهم مع إقامة الحكومة وأربعة اخرين سيتم تعيينهم مع انتهاء ازمة كورونا. كذلك اتفق أيضا ان نتنياهو بالإضافة الى توليه منصب القائم بأعمال رئاسة الحكومة في الفترة الثانية التي ستبدأ من شهر أكتوبر 2021، أيضا سيكون مسؤولا عن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا. أيضا بخصوص صفقة القرن- فان الليكود يقولون انه لن يكون اتفاق بدون خطوات فرض السيادة وان الموضوع ضمن المفاوضات الحكومية الحالية. 

ووفقا للاتفاق فانه سيتم انتخاب رئيسين للحكومة سوية، نتنياهو وغانتس في نفس التصويت، وسيتم اجراء ذلك من خلال قانون جديد. وسيعين غانتس وزيرا للأمن خلال الفترة الاولى، وفي الفترة الثانية سيتولى الوزارة اشكنازي. وفي الفترة الأولى سيعين اشكنازي وزيرا للخارجية وفي الفترة الثانية سيكون وزير من الليكود. وزارة المالية ورئاسة الكنيست ستكون لليكود. 

الليكود سيحصل على وزارة الامن الداخلي، المواصلات، التربية التعليم التي ستبقي لتحالف أحزاب اليمين، الطاقة، البيئة، الاسكان، الاستخبارات والتعاون الإقليمي. 

حزب "كحول لفان" سيحصل على وزارة القضاء، الاتصال، وزارة شؤون القدس، وزارة الشتات، الزراعة، العلوم، الرفاه، السياحة، الثقافة، ووزارة المساواة الاجتماعية. 

#غانتس #نتنياهو #حكومة

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