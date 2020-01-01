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495 مصابًا جديدًا بكورونا في إسرائيل و تحذيرات من 80 الف اصابة خلال اسبوعين

الخميس 26 مارس 2020 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
495 مصابًا جديدًا بكورونا في إسرائيل و تحذيرات من 80 الف اصابة خلال اسبوعين


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 2495 مصابًا، بعد الإعلان عن إصابة 495 شخصًا.

وبحسب الوزارة، فإن 41 من المصابين هم بحالة خطيرة، و68 بحالة متوسطة، و2315 في حالة طفيفة.

وأشارت إلى أن 5 إسرائيليين توفوا حتى الآن بالفيروس.

بدوره طالب البروفيسور غابي بارباش ، المدير السابق لوزارة الصحة ، بالإغلاق بأسرع وقت ممكن لوقف انتشار المرض محذرا من أنه إذا استمر تضاعف عدد المرضى كل ثلاثة أيام ، فإن النظام الصحي سيجد صعوبة في الاستجابة.

وقال بارباش للتلفزيون الاسرائيلي "كان ينبغي فرض هذا الإغلاق قبل أسبوعين ، لا أفهم هذا التسويف". حتى لو قمنا بالإغلاق بشكل كامل الآن ، فبعد أسبوعين سيكون هناك 80.000 مصاب ، مما سيجعل النظام الصحي ، وخاصة قسم العناية المركزة يصل الى الحد الأقصى.

وحول المدة التي سيستمر فيها هذا الإغلاق ، جادل البروفيسور بارباش أنه قد يكون لعدة أسابيع: "لا أحد يتحدث لمدة أسبوعين ، مقدما قالوا إن الإغلاق سيستمر حتى بعد عيد الفصح. بصراحة ، لست متأكدا على الإطلاق ربما سيستمر لمدة شهر على الأقل.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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