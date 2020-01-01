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ملحم : تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو

الخميس 26 مارس 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم : تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو


رام الله / سما /

علن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو، شمال غرب القدس.

وأوضح ملحم أن نتائج العينات التي أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بكورونا وأعلن عن وفاتها أمس الأربعاء، أظهرت إصابة 13 مواطنا بالفيروس.

وبتسجيل الإصابات الـ13، يرتفع عدد المصابين بالفيروس في قرية بدو إلى 18 بمن فيهم السيدة، التي أعلن عن وفاتها يوم أمس الأربعاء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في فلسطين إلى 86 إصابة، تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم، وسجلت حالة وفاة واحدة.

#فيروس كورونا #الضفة #ملحم

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