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على خلفية اشتداد ازمة كورونا: نتنياهو وغانتس يناقشان إقامة حكومة وحدة وطنية

الخميس 26 مارس 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
على خلفية اشتداد ازمة كورونا: نتنياهو وغانتس يناقشان إقامة حكومة وحدة وطنية


القدس المحتلة / سما /

بعد يوم غير مسبوق في الكنيست، والذي اعلن فيه رئيس الكنيست يولي ادلشتاين عن استقالته، لا زالت الاتصالات السرية بين تحالف "ازرق ابيض" والليكود لاقامة حكومة وحدة مستمرة، والليلة افيد ان نتنياهو وغانتس تحدثا هاتفيا وناقشا إقامة حكومة وحدة. 

وجاء ذلك على خلفية، اشتداد أزمة كورونا، ومطالبة الرئيس الإسرائيلي بوقت سابق نتنياهو وغانتس الاجتماع والعمل سوية، تحدث كليهما هاتفيا الليلة وناقشا إمكانية استمرار المفاوضات لاقامة حكومة الوحدة، بعد انتهاء المحادثة بينهما امر الجانبان طواقم المفاوضات العودة الى الطاولة غدا من اجل مناقشة إقامة حكومة طارئة قومية. 

وعلى صعيد متصل، اجتمعت اللجنة المنظمة في الكنيست الليلة وإقرت تعيين عمير بيرتس رئيسا مؤقتا للكنيست، تعيين بيرتس يعطي فرصة من أربعة حتى خمسة أيام لاستكمال المفاوضات، وذلك ان اخذ بالحسبان تهديد نتنياهو بانه في حال تم تعيين مئير كوهين من "ازرق ابيض" بمنصب رئاسة الكنيست بدل ادلشتاين، فان الاتصالات لاقامة حكومة وحدة ستتوقف. 

وفي خطاب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الليلة طالب نتنياهو وغانتس العمل على إقامة حكومة وحدة وقال :"أتوجه من هنا، الى رؤساء الأحزاب الكبيرة التي اجتمعت معها: جدوا طريق القيادة المشتركة، القيادة المسؤولة، قيادة للمجتمع الإسرائيلي الذي يعيش في ازمة".

#الليكود #غانتس #نتنياهو #حكومة وحدة #فيروس كورونا

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