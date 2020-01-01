وزير التعليم: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا

رام الله / سما /

قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إن امتحانات الطلبة بما فيها الثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا، مؤكدا أن التعليم عن بعد، على الرغم من أهميته، لا يشكل بديلا رسميا عن التعليم النظامي الوجاهي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير عورتاني "عن بعد"، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من طلبة البرلمان الطلابي في تربية بيت لحم، وهو الحلقة الأولى في سلسلة اجتماعات سيعقدها الوزير مع البرلمانات الطلابية في كافة المديريات.

وجرى خلال الاجتماع نقاش مجموعة من الأمور التي طرحها الطلبة، شملت ترتيبات عقد الثانوية العامة، ومزايا وتحديات التعليم عن بعد لمختلف المراحل، والسيناريوهات المتعلقة بالعام الدراسي.

ونقل أعضاء البرلمان استفسارات عديدة تشغل بال الطلبة في ظل هذه الظروف العصيبة، حيث أجاب الوزير على مختلف التساؤلات، مؤكدا ثقته بقدرة الأسرة التربوية بالتعاون مع الأهالي، على تجاوز هذه الأزمة.

وتطرق اللقاء إلى بعض الجوانب المتعلقة بامتحان الثانوية العامة، والمواد الدراسية المطلوبة، وتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس، بالإضافة إلى نقاشات معمقة حول برامج التعلم عن بعد ومبادرات التعلم الإلكتروني في ظل الوضع الراهن.

وقدم الطلبة اقتراحات وعد الوزير بأخذها بعين الاعتبار، معبرا عن شكره للطلبة على نضج أفكارهم وجديه مقترحاتهم، وتمنى لهم ولذويهم دوام الصحة والسلامة.





