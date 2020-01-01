  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير التعليم: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا

الثلاثاء 24 مارس 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التعليم: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا


رام الله / سما /

قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إن امتحانات الطلبة بما فيها الثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا، مؤكدا أن التعليم عن بعد، على الرغم من أهميته، لا يشكل بديلا رسميا عن التعليم النظامي الوجاهي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير عورتاني "عن بعد"، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من طلبة البرلمان الطلابي في تربية بيت لحم، وهو الحلقة الأولى في سلسلة اجتماعات سيعقدها الوزير مع البرلمانات الطلابية في كافة المديريات.

وجرى خلال الاجتماع نقاش مجموعة من الأمور التي طرحها الطلبة، شملت ترتيبات عقد الثانوية العامة، ومزايا وتحديات التعليم عن بعد لمختلف المراحل، والسيناريوهات المتعلقة بالعام الدراسي.

ونقل أعضاء البرلمان استفسارات عديدة تشغل بال الطلبة في ظل هذه الظروف العصيبة، حيث أجاب الوزير على مختلف التساؤلات، مؤكدا ثقته بقدرة الأسرة التربوية بالتعاون مع الأهالي، على تجاوز هذه الأزمة.

وتطرق اللقاء إلى بعض الجوانب المتعلقة بامتحان الثانوية العامة، والمواد الدراسية المطلوبة، وتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس، بالإضافة إلى نقاشات معمقة حول برامج التعلم عن بعد ومبادرات التعلم الإلكتروني في ظل الوضع الراهن.

وقدم الطلبة اقتراحات وعد الوزير بأخذها بعين الاعتبار، معبرا عن شكره للطلبة على نضج أفكارهم وجديه مقترحاتهم، وتمنى لهم ولذويهم دوام الصحة والسلامة.



23

#التربية والتعليم #الثانوية العامة #امتحانات #مروان عورتاني #كورونا #فلسطين #التعليم عن بعد
23

الأكثر قراءة اليوم

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح الصين وأول حالة وفاة

صور.. العمادي يعلن بدء توزيع منحة قطر للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة

البيت الأبيض يتوجه إلى إسرائيل طلبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

اسعار العملات مقابل الشيكل

المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على رجل الأعمال الخضري من قبل شرطة غزة

اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الرئيس السيسي.. اليك مفادها

فيديو ..في مشهد صادم : مظاهرات بشوارع الإسكندرية ضد "كورونا"

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الرئيس في رسالة لغوتيريش: نقترح جهداً دولياً منسقاً لبحث أزمة "كورونا" وعلاج تداعياتها

12

كورونا في اسرائيل: ثلاث وفيات و1656 مصابا بينها 31 حالة خطيرة

ملحم

ملحم يكشف اخر مستجدات كورونا.. ويؤكد فحوصات العمال الذين تخلى عنهم الاحتلال جميعها سلبية

شاهد: إنهاء الحجر المنزلي لــ 1341 عائداً إلى غزة و1367 آخرين نهاية الأُسبوع

"قد نصل لمليون مصاب بكورونا".. نتنياهو لغانتس: دعنا نشكل حكومة فالفجوات بيننا صغيرة