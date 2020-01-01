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وصول طالبتين عائدتين من إيطاليا إلى الحجر في رام الله

ملحم يكشف اخر مستجدات كورونا.. ويؤكد فحوصات العمال الذين تخلى عنهم الاحتلال جميعها سلبية

الثلاثاء 24 مارس 2020 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم يكشف اخر مستجدات كورونا.. ويؤكد فحوصات العمال الذين تخلى عنهم الاحتلال جميعها سلبية


رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، إنه تم إجراء فحوصات جديدة للعديد من العمال الذين تخلى عنهم الاحتلال وأظهرت النتائج أنها سلبية، أي غير مصابين.

وأوضح ملحم في الإيجاز المسائي، أن طالبتين وصلتا قبل قليل من إيطاليا وهما في الحجر الصحي في فندق الجراند بارك، مؤكدًا أنه تم أخذ عينات منهما لفحصها، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الإنتهاء من ذلك.

وأشار ملحم، إلى أن نتائج العينات لمخالط في بلدة كفر عقب ما زالت قيد الفحص ولم تظهر نتائجها بعد.

وكان محافظ سلفيت عبد الله كميل، تسلم اليوم، عاملاً أوصله مشغله الإسرائيلي إلى مفرق بلدة حارس غرب المحافظة، بحجة الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وسجلت صباح اليوم الثلاثاء إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة في الأربعينيات مع عمرها من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الاميركية، ما رفع عدد الإصابات إلى 60، تماثلت 16 منها للشفاء.

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