غرفة تجارة تجارة وصناعة غزة تناشد التجار بالتكافل وعدم رفع الأسعار

غزة / سما /

ناشدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة التجار إلى مساندة ودعم اهالي غزة من خلال المحافظة على اسعار السلع والبضائع وعمل المزيد من العروض وتخفيض الاسعار مساعدة لابناء شعبنا في هذا الظرف العصيب ، وتطبيق كافة الاجراءات حفاظا على سلامة المواطن والوطن.

وقالت أن العالم عموما و قطاع غزة بفترة حرجه وأزمة جديدة وخطر يهدد حياة وصحة أبناء شعبنا بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا ، ونحن اليوم أمام تحدي كبير لمنع تفشي هذا الفيروس الخطير في قطاعنا الحبيب.

وأضافت إننا في قطاع غزة وعلى مدار ثلاثه عشر عاما تحدينا الحصار و الحروب أثبتنا للعالم أجمع بأننا صامدون رغم كل التحديات التي واجهناها ، واليوم نمر بأزمة جديدة وخطر جديد يهدد حياة وصحة ابناء شعبنا بسبب تفشي فيروس كورونا.

و طالبت من جميع المنشآت الإقتصادية توفير اعلى درجات الوقاية واتباع اجراءات السلامه المشددة والتعقيم بما في ذلك سيارات العمال ونقل البضائع والشاحنات والمحلات التجارية.