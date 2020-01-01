صحيفة عبرية: الجنايات الدولية تؤخر إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب كورونا

القدس المحتلة / سما /

ادعت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فجر اليوم الاثنين، أن المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتوا بنسودا، قررت تأجيل معالجة القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، بسبب فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت الصحيفة، أن هذه الفائدة الوحيدة التي سجلتها إسرائيل لصالحها في ظل انتشار كورونا وتكبدها خسائر كبيرة.

وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المنتظر أن يتم بحلول نهاية الشهر الجاري، أن تقدم المدعية ردًا على العديد من الاستفسارات التي وجهت لها من المحكمة وجهات الاختصاص بشأن ولايتها بفتح تحقيق في الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة لاقت رفضًا من قبل منظمات مختلفة داعمة لإسرائيل.

وقالت بنسودا في رسالة للمحكمة إنه بسبب تفشي فيروس كورونا، فلن تكون قادرة على الوصول للهدف الزمني المحدد مسبقًا لتقديم ردها على جميع الاستفسارات، وأن تقدم بيانًا قانونيًا يصل إلى 1800 ورقة لقبول النظر به.

وطلبت بنسودا أن يتم تأجيل موعد تقديم الطلب لمدة شهر أخرى.

وتقول الصحيفة، إن الوضع الحالي والتحذيرات الدولية من فترة تقييد الحركة والحجر المنزلي، قد يصل بالقضية إلى ما بعد نهاية شهر نيسان/ ابريل المقبل، حتى يتم إعادة فتح هذه القضية.

وتثير هذه القضية القلق في إسرائيل بشدة، بسبب مطالب المدعية، من المحكمة للسماح بفتح إجراء تحقيقات ضد الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.