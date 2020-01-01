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محدث: إستشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب رام الله

الأحد 22 مارس 2020 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: إستشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب رام الله


رام الله /سما/

استشهد شاب جراء اطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب مدخل قرية نعلين بمحافظة رام الله مساء اليوم الاحد.

وكانت مصادر محلية فلسطينية ذكرت ان جنود الاحتلال اطلقوا النار باتجاه مركبة على الشارع الرئيسي قرب مدخل بلدة نعلين، ما اسفر عن اصابة شاب بجروح خطيرة.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق ان مواطنا (لم تعرف بعد هويته) استشهد عند مدخل نعلين عقب اطلاق جنود الاحتلال النار عليه.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية ادعت مساء بأن فتى فلسطيني أصيب بجروح وصفت بانها خطيرة، جراء اصابته برصاص الجنود الذين اطلقوا النار عليه بدعوى القائه حجارة نحوهم على الطريق الاستيطاني 446, قرب مستوطنة "موديعين عيليت".

#الصحة #شهيد #الاحتلال #رام الله #بلدة نعلين

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