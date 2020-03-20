محافظ غزة يوضح حقيقة منشوره بخصوص الوصفة الشعبية لعلاج فيروس كورونا المستجد

غزة / سما /

أصدر محافظ مدينة غزة، الوزير إبراهيم أبو النجا، مساء اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن منشور له عبر صفحته بفيسبوك قدم فيه وصفة شعبية لعلاج فيروس (كورونا).

وقال أبو النجا، في تصريح صحفي: "أنوه أنني لم أنشر على صفحتي الشخصية على موقع الفيسبوك أي شيء يتعلق بعلاج فيروس الكورونا".

وأضاف أبو النجا: "يبدو أن هناك اختراق لصفحتي الشخصية، لذا أود التنويه بذلك، مع دعواتنا أن يحفظ شعبنا من هذا الوباء".

وفي وقت سابق، نُشر على صفحة محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، عبر فيسبوك وصفة شعبية باستخدام الفلفل الحار للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وحسب المنشور الذي نشر على صفحة ابو النجا فان الوصفة تتضمن، استخدام عشرة قرون فلفل من النوع الحار جداً، وثلاث حبات ليمون، وغسلهم جيداً وتقطيعهما ووضعها في خلاط حتي تذوب تماماً، وملعقتان صباحاً وملعفتان وسط النهار وملعقتنا ليلا لمدة يومين". وفق ما تم نشره







