صحة غزة: تحويل 286 حالة مرضية بحاجة الى رعاية صحية للمشافي ضمن اجراءات عزل خاصة

غزة / سما /

اعلنت صحة غزة اليوم، ان المختبر المركزي اجرى 82 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبه من العائدين حتى عصر اليوم، وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجيل أي إصابة بالمرض مؤكدة خلو قطاع غزة من فيروس كورونا الجديد .

وقال متحدث باسم صحة غزة، ان الفرق الطبية قدمت خدماتها لـ 425 عائداً داخل مراكز الحجر الصحي ونطمئن أهلنا في قطاع غزة بان جميعهم بصحة جيدة.

واضاف انه تم تحويل 286 حالة مرضية بحاجة الى رعاية صحية الى مستشفى الرنتيسي التخصصي ومجمع الشفاء الطبي ومركز مسقط قيزان النجار ومسقط جباليا و الكومودر و الامل ضمن إجراءات عزل خاصة.

واكد ان صحة غزة تابعت إجراءات انهاء الحجر المنزلي لــ 637 عائداً الى قطاع غزة ولم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة 2071 عائداً، كما جرى متابعة مدى الالتزام بالسلامة والوقاية المنزلية لـ 1124 عائداً منهم.

وطالب المؤسسات الإنسانية والاغاثية الدولية الى تلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من أجهزة التنفس والعنايات المركزة والادوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الوقائية لمواجهة وباء كوفيد19.

ودعا ندعو المواطنين الى الالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية، مؤكدا على كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة تجنب الأماكن العامة والتجمعات المزدحمة.

وشكر وسائل الاعلام والفرق الشبابية والمؤسسات الوطنية المساندة في تثقيف وتوعية وتحصين المجتمع لمواجهة فيروس كورونا.