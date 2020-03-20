مصر تعلن سحب دواء استراتيجي من السوق يكافح فيروس كورونا

القاهرة /وكالات/

كشف نائب رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية لتجارة الأدوية، كريم كرم، أنه تم سحب عقار "ليكونيل" الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج كورونا.

وأضاف كرم أن: "عقار ليكونيل تم سحبه من صيدليات الشركة، ووضعه في وزارة الصحة لاستخدامه كعقار استراتيجي"، مشيرا إلى أن هذا الدواء لا يسمح باستخدامه ذاتيا، ويشترط تناوله تحت رعاية طبية لما قد يتسبب فيه من مضاعفات، خاصة أنه علاج خاص بأمراض المناعة مثل أمراض الروماتويد والملاريا".

وأوضح أن المادة الفعالة لعلاج كورونا موجودة في "هيدروكين" وهو إنتاج شركة "مينا فارم" و"ليكونيل"، و"هيدروكسي كلوروكين" وهو علاج الملاريا والروماتويد وهو إنتاج شركة "ايفنتس سينوفي".

وأشار إلى أن العلاج الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية موجود في مصر، لكنه لن يكون مجزي لكبار السن من تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما.

ولفت إلى أن إنتاج أي مصل للفيروس يحتاج إلى مدة لا تقل عن سنة كاملة.

المصدر: الدستور