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الجيش يستعد للتدخل

تقديرات جيش الاحتلال: أزمة كورونا ستستمر لأشهر طويلة في إسرائيل قد تصل لعام كامل..

الأربعاء 18 مارس 2020 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات جيش الاحتلال: أزمة كورونا ستستمر لأشهر طويلة في إسرائيل قد تصل لعام كامل..


القدس المحتلة / سما /

أفادت تقديرات للجيش الإسرائيلي بأن أزمة تفشي فيروس كورونا قد تستغرق أشهراً طويلة إن لم تصل إلى عام كامل، حيث أن الجيش يستعد في المرحلة الأولى إلى التدخل لمساعدة المنظومة الطبية في التعامل مع هذا المرض.
 
ووفقا لموقع "والا" العبري، فإن الجيش يستعد أيضا في هذه المرحلة لاستيعاب مرضى مدنيين في قواعده العسكرية ، إضافة الى انه يستعد للمرحلة الثانية التي سيضع فيها مقدراته وممتلكاته اللوجستية كالمركبات والشاحنات تحت سيطرة القطاع المدني .
 
يشار إلى أن المرحلة الأخيرة التي سيتدخل فيها الجيش للتعامل مع الكورونا ستتمثل في تحمل مسؤولية فرض حظر التجول على جميع المواطنين بدلا من الشرطة.

#الجيش الإسرائيلي #كورونا #اسرائيل #حظر التجول

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