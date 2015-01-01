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الاجهزة الامنية تفرض حظر التجول في بيت ساحور

الأربعاء 18 مارس 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاجهزة الامنية تفرض حظر التجول في بيت ساحور


رام الله / سما /

 اعلن محافظ بيت لحم عن اتخاذ محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميدو قرارا جديدا يقضي بتشديد الحركة في مدينة بيت ساحور بعد الاعلان عن وجود ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا بالمدينة مما يرفع عدد الاصابات بمحافظة بيت لحم الى 40 لوحدها.

وقال المحافظ في تسجيل صوتي "اتخذ قرارا بتشديد الحركة في بيت ساحور وستقوم سيارات الامن بالمنادة عبر مكبرات الصوت بعدم الحركة نهائيا حتى اشعار اخر".

وكان المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، قد اعلن في وقت متاخر من الليل عن اصابة ثلاث مواطنين من مدينة بيت ساحور بفايروس كورونا المستجد مما يرفع عدد المصابين الى 44 اصابة.

#حظر #تجول #بيت ساحور #فيروس كورونا

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