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ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين الى 44.. والحكومة تتجه لاتخاذ تدابير جديدة

الثلاثاء 17 مارس 2020 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين الى 44.. والحكومة تتجه لاتخاذ تدابير جديدة


رام الله / سما /

 أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، الليلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" لمخالطين من مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، ليرتفع العدد في فلسطين إلى 44 إصابة.

وأوضح ملحم، في بيان صحفي، أن المصابين الجدد هم سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي البيتي، حيث أظهرت نتائج الفحوصات لعينات جديدة أخذت منهم إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي.

وأضاف أنه في ضوء هذه النتيجة، فإن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الوباء في المحافظة، حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم.

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