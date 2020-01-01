بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأبو هشيمة

وكالات / سما /

أثار كل من الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة جدلا واسعا بعد إعلانهما الخطوبة، وهو الأمر الذى كان قد تردد منذ عدة أشهر.

ويأتي فارق العمر بين أبو هشيمة وياسمين صبري 12 عاما، حيث يعد أبو هشيمة من مواليد 11 يناير 1975، ويبلغ من العمر 45 عاما، بينما ياسمين من مواليد 21 يناير 1987، وتبلغ 33 عاما.

واهدى أبو هشيمة خطيبته ياسمين صبري خاتم الخطوبة الذى كثرت الأقاويل حول القيمة المادية له الذى وصل سعره إلى نحو 3 ملايين جنيه، وهو الأمر الذى كان مثار استفهام.

وخاتم الخطوبة الذى ارتدته ياسمين صبري من تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، وهو عبارة عن ماسة كبيرة الحجم مزينة بإطار باللون الذهبي.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تقوم حاليا بتصوير دورها في مسلسل "فرصة تانية"، والذى من المقرر أن يعرض في رمضان 2020.