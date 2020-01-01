بعد حصوله على توصية 61 نائبا.. الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة

القدس المحتلة / سما /

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء اليوم الأحد انه سيكلف يوم غد الاثنين رئيس حزب أزرق - أبيض بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، في حال لم يتوصل كل من نتنياهو وغانتس هذه الليلة الى اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ.

وجاء اعلان ريفلين بعد ان حصل غانتس على توصية 61 نائبا من البرلمان الإسرائيلي.

ويمثل هذا الرقم الحد الأدنى لتشكيل الحكومة في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً.

واستدعى ريفلين، مساء اليوم، كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس لإجراء "محادثات عاجلة" لبحث تشكيل الحكومة المقبلة بعد دعوات لتشكيل ائتلاف وحدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ولقي التحالف الوسطي الذي يتزعمه رئيس هيئة الأركان السابق والذي حصل على 33 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، دعم القائمة العربية المشتركة وهي القوة الثالثة في البرلمان.

كما حصل غانتس على دعم تحالف يسار الوسط.

ودعم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الذي لطالما احتفظ بدور "صانع الملوك" في انتخابات نيسان وأيلول، بيني غانتس ومكّنه من حصد الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وقال ليبرمان في بث تلفزيوني مباشر "أوصي ببيني غانتس لسبب بسيط للغاية".

وأضاف: "في الحملة الانتخابية الأخيرة قلنا أن أهم شيء هو منع اجراء انتخابات رابعة، قلنا أيضا اننا نؤيد بشدة حكومة وحدة طارئة".

واستقبل ريفلين الذي تقع على عاتقه مهمة اختيار الشخص الذي ستوكل إليه مهمة تشكيل الحكومة، في وقت سابق الأحد ممثلي الأحزاب المنتخبة في البرلمان (الكنيست) بعد انتخابات الثاني من آذار لمعرفة توصياتهم بالنسبة إلى الشخص الذي سيشكل الحكومة المقبلة.