  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بعد حصوله على توصية 61 نائبا.. الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة

الأحد 15 مارس 2020 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد حصوله على توصية 61 نائبا.. الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

 أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء اليوم الأحد انه سيكلف يوم غد الاثنين رئيس حزب أزرق - أبيض بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، في حال لم يتوصل كل من نتنياهو وغانتس هذه الليلة الى اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ.

وجاء اعلان ريفلين بعد ان حصل غانتس على توصية 61 نائبا من البرلمان الإسرائيلي.

ويمثل هذا الرقم الحد الأدنى لتشكيل الحكومة في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً.

واستدعى ريفلين، مساء اليوم، كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس لإجراء "محادثات عاجلة" لبحث تشكيل الحكومة المقبلة بعد دعوات لتشكيل ائتلاف وحدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ولقي التحالف الوسطي الذي يتزعمه رئيس هيئة الأركان السابق والذي حصل على 33 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، دعم القائمة العربية المشتركة وهي القوة الثالثة في البرلمان.

كما حصل غانتس على دعم تحالف يسار الوسط.

ودعم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الذي لطالما احتفظ بدور "صانع الملوك" في انتخابات نيسان وأيلول، بيني غانتس ومكّنه من حصد الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وقال ليبرمان في بث تلفزيوني مباشر "أوصي ببيني غانتس لسبب بسيط للغاية".

وأضاف: "في الحملة الانتخابية الأخيرة قلنا أن أهم شيء هو منع اجراء انتخابات رابعة، قلنا أيضا اننا نؤيد بشدة حكومة وحدة طارئة".

واستقبل ريفلين الذي تقع على عاتقه مهمة اختيار الشخص الذي ستوكل إليه مهمة تشكيل الحكومة، في وقت سابق الأحد ممثلي الأحزاب المنتخبة في البرلمان (الكنيست) بعد انتخابات الثاني من آذار لمعرفة توصياتهم بالنسبة إلى الشخص الذي سيشكل الحكومة المقبلة.

#اسرائيل #تشكيل الحكومة #غانتس #رؤوفين ريفلين #نتنياهو #الاحزاب الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

غزة: حريق في مول "كيرفور" والدفاع المدني يكشف تفاصيله!!

جنرال إسرائيلي: جنودنا يخشون الاحتكاك بمقاتلي حماس

وزير فرنسي ينصح : إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا

وزيرة الصحة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس

علماء يكتشفون كيفية اختطاف "كورونا" لخلايا البشر وسره القاتل!!

زودت حماس بمعدات خاصة.. الشاباك يكشف تجنيد حماس لإسرائيلية جمعت معلومات حساسة

"نريد ان نسبق الفيروس".. نتنياهو: سنعلن غدا قرارات صعبة لمواجهة تفشي كورونا

الأخبار الرئيسية

كورونا اسرائيل

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 213.. وفلسطين لا اصابات جديدة

-

سلطة النقد تحذر البنوك وتقرر تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قابلة للتمديد

صحة غزة

تنفيذ الحجر الصحي في معبر رفح لغير الملتزمين بالحجر المنزلي

كورونا : اسرائيل تلغي "الأرنونا" وتسهيلات بالضرائب للمصالح التجارية التي تقرر إغلاقها

نتنياهو يخضع لفحص "كورونا".. هل ظهرت عليه اعراض الفيروس؟