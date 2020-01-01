الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 213.. وفلسطين لا اصابات جديدة

القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، مساء اليوم الاحد، إنه تم فحص 218 عينة مخبريًا ونتائجها ظهرت سلبية أي غير مصابة بفيروس كورونا، مشيرا الى أنه يوجد لا إصابات جديدة بالفيروس.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 213 إصابة. وأوضحت الوزارة أن 195 مصابًا حالتهم طفيفة، فيما وصفت 12 حالة بالمتوسطة وحالتين بالخطيرة.

وأوضحت الوزارة أن المستشفات الإسرائيلية استقبلت 167 مصابًا بفيروس كورونا، فيما تستعد المستشفيات لتسرير 9 حالات إضافية فيما يتلقى 33 شخصًا علاجًا منزليًا، في حين تماثل أربعة مصابين للشفاء.

وأوضحت الوزارة أنّ "18 شخصًا من المصابين، يعملون في المجال الطبي". وذكرت أن 2593 من طواقمها يخضعون للعزل المنزلي، منهم 862 طبيبًا و823 ممرضًا، وأكدت أنه تم التأكد من إصابة 18 حالة من الطواقم الطبية.

وأفادت وزارة الصحة بأن المريضة رقم 168 هي سيّدة في الخمسينات من عمرها من مركز البلاد، والتي كانت قد عادت من مصر في الخامس من آذار/ مارس الجاري، على متن الرحلة رقم 4D 054 التابعة لشركة Air Sinai.

وأوضحت الوزارة أن المريضة رقم 181 هي سيّدة بسنوات الثلاثينات من عمرها من بلدة بالقرب من القدس. سبب العدوى من مصاب مؤكّد رقم 129، فيما أوضحت أن معظم الإصابات الجديدة الأخرى لأشخاص عادوا من الخارج، معظمهم من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

ويأتي تسجيل هذا الارتفاع غداة إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة والتعليمات المتعلقة في محاولة لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

وشكلت التعليمات الجديدة إغلاق المطاعم والمقاهي والمجمعات الترفيهية في البلاد، اعتبارًا من اليوم، بهدف محاربة انتشار فيروس كورونا، كما شملت منع تجمع أكثر من 10 أشخاص والمحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي: "اعتبارًا من الغد (الأحد)، سيتم إغلاق المجمعات الترفيهية والمطاعم والمقاهي". وأشار نتنياهو إلى استمرار العمل في محال محلات بيع المنتجات الغذائية والتموينية والصيدليات لتقديم الخدمات. ووجه رسالة للإسرائيليين قائلا: "كل من هو غير مجبر للخروج للعمل فلا يخرج".

وبما يخص المواصلات العامة، ستعمل هذا الأسبوع كالمعتاد، لكن سيتم تقليص خطوط المواصلات العامة والقطارات في بعض المناطق، كما تم التوجه للمواطنين بالتقليل من السفر عبر المواصلات العامة إلا في حالات الضرورة، فيما لن يتم الدفع النقدي بالحافلات منذ يوم الثلاثاء المقبل.

أما بما يخص سوق العمل، شرعت العديد من المكاتب الحكومية والقطاع العام من شركات حكومية وسلطات حكومية ومكاتب ووزارات، بتقليص طواقمها وتقديم الخدمات في حالات الضرورة فقط، والامتناع قدر الإمكان عن استقبال الجمهور إلا في حالات الطوارئ.

وبما يخص القطاع الخاص، توصي التعليمات الشركات الخاصة بالعمل عن بعد، وعدم تواجد في مقرات ومكاتب الشركات لأكثر من 10 أشخاص، وتقليل حجم وساعات العمل من المكاتب، وتحويل أكبر عدد من الموظفين للعمل من المنازل.

صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، على أنظمة طوارئ، اقترحها وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويقضي أحد الأنظمة التي صودق عليها بأن أفراد شرطة ومفتشي البلديات يمكنهم فرض غرامات إدارية ضد أفراد يخرقون تعليمات الحجر الصحي، وكذلك ضد من يخرقون تعليمات حظر تجمعات، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن التعليمات تقضي بحظر تجمعات بمشاركة أكثر من 100 شخص أو أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق، مثل أماكن العمل.