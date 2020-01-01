  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأوقاف" تقرر حصر الصلاة في البيوت وعدم التوجه للمساجد والكنائس في سائر مناطق فلسطين

السبت 14 مارس 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" تقرر حصر الصلاة في البيوت وعدم التوجه للمساجد والكنائس في سائر مناطق فلسطين


رام الله / سما /

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قرارا بحصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان، فإننا ندعو أهلنا في فلسطين مسلمين بأن يقيموا صلواتهم في بيوتهم وأن تقتصر المساجد على رفع الاذان بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الأعذار من مطر او برد أو ريح فما بالنا بالأوبئة والأمراض، فكان يأمر المؤذن أن يقول بعد الأذان (ألا صلوا في رحالكم) أي بيوتكم".

وأضافت: "كذلك ندعو اخواننا المسيحيين الى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة وهذا الموقف".

وقالت: "إن هذا الوباء العالمي لا يكف عن الدوران وقد يجرف طوفانه حياة ملايين البشر، وتعليمات منظمة الصحة العالمية وأهل الاختصاص مبنية على دراسات واحتياطات، ومخالفة هذه التعليمات تسبب المصائب والنكبات وقتل الأنفس، هذه الانفس جعل الله حرمتها أشد من حرمة الكعبة المشرفة، كيف لا والشريعة قائمة على حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال".

#الاوقاف #فلسطين #كورونا #المساجد #الصلاة #اغلاق المساجد #كنائس فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

حكومة طوارئ برئاسة غانتس تمنح "المشتركة" ثلاث وزارات

صورة: إسرائيل تدخل حوالي 200 مجموعة فحص للكشف عن كورونا لقطاع غزة

كورونا: خسائر بالمليارات وخطوات اسرائيلية ستتخذ قد تصدم الجمهور..وخشية من انهيار الجهاز الطبي!

ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان ؟

حالة الطقس : المنخفض ينتهي اليوم ويتجدد الثلاثاء

شاهد: مختبر مركزي لفحص الكورونا بغزة.. والصحة تؤكد خلو القطاع من الفيروس

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

كورونا فلسطين

الصحة توضح حقيقة الانباء المتداولة حول احتمالية إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"

الاردن يقرر تعطيل المدارس والجامعات غدا السبت ووقف الرحلات الجوية من والى المملكة الثلاثاء

"كورونا" : إسرائيل تتجه نحو إبطاء الاقتصاد وليس تعطيله

بالأسماء.. قائمة أولية لمسؤولين دوليين مصابين بفايروس كورونا!

محدث : ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 164 في اسرائيل