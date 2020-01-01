اسرائيل : ارتفاع عدد المصابين إلى 100 واغلاق سجن المسكوبية وعزل 100 أسير

القدس المحتلة / سما /

أفادت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم (الخميس) بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع الى 100 مصاب.

ووفقا لتقرير موقع واللاه العبري فانه وبصرف النظر عن 100 مصاب حتى اللحظة فقد يكون هناك في إسرائيل العشرات من المرضى السريين الذين لم تظهر عليهم أعراض مما يهدد بتفشي المرض.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية صباح الخميس، أنه جرى فرض عزل كامل على مركز تحقيق المسكوبية في القدس المحتلة، خشية من انتقال فيروس كورونا.

وذكرت المصادر العبرية أنه تم منع الدخول إلى السجن والخروج منه بسبب اشتباه في أنّ ضابطة إسرائيلية كانت على تماس مباشر مع سجانة مصابة بفيروس كورونا، من معتقل "نيتسان" في مدينة الرملة.

وبحسب ما أوردته القناة 12 العبرية، فقد تم عزل 100 أسير وعشرات السجّانين، وبدأت إجراءات أخذ عينات لفحصهم.