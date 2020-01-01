الشاعر المصري بهاء الدين محمد يشكك في نتيجة The Voice Kids

وكالات / سما /

كتب الشاعر المصري بهاء الدين محمد على "فيسبوك"حول نتائج برنامج المواهب المخصص للصغار The Voice Kids "نتيجة برنامج ذا فويس كيدز فاشلة وواضح فيها اللعب المقصود في النتيجة. ولكن خداع الناس وفرض النتيجة على الناس ضد البرنامج وضد الفن وضد العدل".

واردف: "ومش هتفرج عليه تاني لأن الفنان اللى جوايا لا يقبل الظلم وعيب اللي حصل عيب يا mbc إنتي قناة مهمة والناس بتحترمك ".

أعرب الفائز السوري محمد إسلام عن سعادته بالحصول على أعلى نسبة تصويت أهلته للفوز باللقب، متوجهاً بالشكر إلى مدربته. وقال: "لأنها آمنت بموهبتي وبصوتي وأوصلتني إلى المنافسة الختاميّة".

كما أثنى على دور الأستاذ محمد أبو الخير في تطوير موهبته معبراً عن شكره الكبير لأهل بلده سورية بسبب دعمهم وتشجيعهم الدائم والمستمر.