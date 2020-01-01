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الصحة الاسرائيلية : ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 76

الأربعاء 11 مارس 2020 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية : ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 76


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الاربعاء ارتفاع أعداد المصابين بفيروسا كورونا، ليصبح العدد 76 مصاباً، بعد تسجيل اصابة رجل في الستين من العمر.
من بين المرضى الجدد طفل يبلغ من العمر تسع سنوات من تل أبيب ، وقد عاد جميعهم من الخارج في الأيام الأخيرة.
واصدرت وزارة الصحة تعليمات جديدة في اطار التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. وحظرت الوزارة تجمهر اكثر من الفي شخص في مكان واحد مشيرة الى ان هذا الرقم يتم تحديثه وفق التطورات.
ولفتت الوزارة أيضا الى ضرورة الامتناع عن عيادة المرضى في مختلف المستشفيات ودور المسنين. وأوضحت الوزارة انه اذا كانت هناك حاجة لمرافق ، فالأفضل هو اصطحاب مرافق واحد فقط. كما وأكدت الوزارة بان كل من تظهر عليه أعراض المرض - لا يسمح له بمرافقة مرضى او زيارة أماكن يمكث بها كبار السن.
وتوصي الوزارة كذلك شريحة كبار السن ، وخاصة المسنين ممن يعانون أمراضا او لهم جهاز مناعة ضعيف ، ان يقلصوا من احتكاكهم بقدر الإمكان بالآخرين ، مع الحفاظ على حياة عادية.
واعلنت الشرطة الاسرائيلية انها ستقوم بفرض تعليمات الحجر الصحي على العائدين من خارج اسرائيل .

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