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تغيير مهم على مباراة برشلونة ونابولي بسبب فيروس كورونا

الإثنين 09 مارس 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغيير مهم على مباراة برشلونة ونابولي بسبب فيروس كورونا


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مباراة برشلونة ونابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستلعب خلف الأبواب المغلقة كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا في إسبانيا.

وستقام مباراة برشلونة ونابولي على ملعب الكامب نو في 18 من شهر مارس الجاري، علماً أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، والذي أقيم على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبير في إسبانيا، ووصل عدد المصابين يوم أمس إلى 600 حالة تقريباً، لذلك قرر الأمين العام ووزير الصحة يوم السبت الماضي تأجيل العديد من الفعاليات الرياضية مثل المارثون الذي كان مقرراً أن يقام في برشلونة في 15 من شهر مارس.

وأضاف التقرير أن الإجراءات الاحترازية قد تشمل مباراة برشلونة ونابولي أيضاً، لن يتم تأجيل المباراة، لكن ستقام بدون جماهير، وذلك خوفاً من حضور الجماهير الإيطالية إلى ملعب الكامب نو، في ظل انتشار فيروس كورونا في إيطاليا بشكل كبير، ووصل عدد المصابين إلى 6 آلاف حالة، وهناك 366 شخصاً لقوا حتفهم لغاية الآن.

وسيتوقف برشلونة فوراً عن بيع تذاكر المباراة لحين صدور قرار رسمي بخصوص الحضور الجماهيري، علماً أن النادي باع بالفعل 5000 تذكر لجماهير نابولي، وسيتم إعادة الأموال لو تم تأكيد إقامة المباراة خلف الأبواب المغلقة.

#برشلونة #كورونا #نابولي

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