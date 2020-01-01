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١٦٤ حالة تم فحصها اليوم وجميعها سلبية

الحكومة: الاصابات ال١٩ جميعها في بيت لحم وهم بصحة جيدة وباقي المحافظات خالية من كورونا

الأحد 08 مارس 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة: الاصابات ال١٩ جميعها في بيت لحم وهم بصحة جيدة وباقي المحافظات خالية من كورونا


رام الله / سما /

أكد الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، أن جميع الفحوصات التي اجريت اليوم لمن خالطوا مصابين بفيروس كورونا جميعها سلبية، ولا وجود لمصابين جدد.

وأضاف ملحم خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد،أنه جرى اليوم أخذ عينات لـ164 شخصا خالطوا المصابين بفيروس كورونا وأظهرت النتائج أنهم غير مصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن السياح الأميركيين سيغادروا البلاد الليلة أو غدا.

وشدد على أن حالة المصابين الـ 19 المتواجدين في فندق انجل في بيت لحم جيدة ولم يطرأ أي انتكاسة على صحتهم، لافتا إلى أن باقي المحافظات خالية من الاصابات بفيروس كورونا.

#الحكومة الفلسطينية #كورونا #فلسطين #بيت لحم #ابراهيم ملحم

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