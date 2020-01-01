أسرى سجن الرملة يهددون بالشروع بإضراب عن الطعام

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الأحد، إن الأسرى المرضى القابعين في عيادة سجن "الرملة" هددوا بالشروع بخوض إضراب مفتوح عن الطعام خلال الأيام المقبلة احتجاجا على أوضاعهم وسياسة الإهمال الطبي بحقهم.

وقال الأسرى في رسالة حملها محامي الهيئة خلال زيارتهم اليوم، إن أجسادهم لم تعد تتحمل الأوجاع المميتة والأورام القاتلة، وأن ما تبقى من لحومهم وجلودهم لم تعد تستجب للمنومات والمسكنات التي أدمنتها منذ سنوات.

وأضاف الأسرى، "نحن الأسرى المرضى في مسلخ الرملة وعددنا ١٢ أسيرا، لم تعد أجسادنا تشبه أجساد البشر، نقتل صحيا ببطئ ونرى الموت يوميا بمئة شكل وصورة، نودع كل يوم صديقا لنا إلى القبر والديدان كما ودعنا قبل أشهر بسام السايح وسامي ابو دياك، وغدا سيسقط شهيد آخر حتى نموت جميعا وكأننا بلا قيمة أو اعتبار".

وبين الأسرى المرضى،" خلال الأيام القادمة سنشرع بإضراب مفتوح عن الطعام لنحيا بكرامة أو نموت ونحن نصرخ لنسمع وجع أجسادنا للعالم المزيف بالديمقراطية وحقوق الانسان، نحن الآن نموت صحيا، وزاد الاحتلال من خنقه لنا في الأونة الأخيرة بحرماننا من شراء أكثر من ١٧٢ صنف طعام من الكانتينا، وإجراءات تنكيلية أخرى ليسرع من موتنا".

من جانبها حذرت الهيئة، من تصاعد مضايقاتها بحق الأسرى المرضى في سجن الرملة، فعلاوة عن جريمة القتل الطبي بحق ١٢ أسيرا مريضا هناك من بينهم اربعة مقعدين ومصابين بالسرطان والرصاص وبتر في الأطراف، وأصبحت تمارس اجراءات تنكيلية اضافيه كالحرمان من عشرات اصناف الكانتينا، وتضيق مساحة وساعات الفورة، مواصلة نقلهم بسيارات النحشون العسكرية والاعتداء عليهم خلال عمليات النقل للمحاكم.

واضافت الهيئة، ان من بين التضيقات ايضا حرمانهم من ادخال الملابس عن طريق الاهل، وكذلك التنصل من تركيب هاتف عمومي للتواصل مع ذويهم وابنائهم، ومن قصور اعلامي في تناول ظروف اعتقالهم المأساوية واسنادهم ضد جبروت الاحتلال وطغيانه الفاشي.

وطالبت الهيئة المؤسسات الاعلامية والحقوقية والانسانية القانونية بضرورة فضح ما يجري بحق هؤلاء الاسرى من جرائم ومن مغبة التنكيل المتواصل بهم من قبل ادارة السجون الاسرائيلية واسنادهم بكل اشكال الدعم والمناصرة.