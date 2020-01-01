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رئيس الوزراء: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار "كورونا" وزيادة رقعة المصابين فيه

الأحد 08 مارس 2020 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار "كورونا" وزيادة رقعة المصابين فيه


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد: إن "قدرتنا على السيطرة على انتشار فيروس (كورونا) عالية حتى الآن، بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذناها، نحن نتعامل مع الموضوع بجدية عالية لا نبالغ إجراءاتنا ولا نستهتر بخطورة الوضع، لكن تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار المرض وزيادة رقعة المصابين فيه.

وأضاف اشتيه في تصريح عبر صفحته الرسمية على موقع  (فيسبوك): "نريد تكاملا ما بين القطاعين الخاص والعام لأننا أمام قضية وطنية وإنسانية هامّة، نريد من المستشفيات الأهلية والخاصة التعاون التام معنا، وأن تشارك في خلايا الطوارئ التي تم تشكيلها في كل محافظة، وتكون جاهزة من حيث الطواقم والأماكن والمعدات لاستيعاب المرضى للتكامل مع المستشفيات الحكومية ضمن الخطط البديلة لوزارة الصحة".

وأكد رئيس الوزراء أنه خلال اجتماع اليوم مع مدراء المستشفيات الخاصة والأهلية في مختلف المحافظات، بحثنا جاهزية هذه المستشفيات واحتياجاتها خلال فترة الطوارئ لمكافحة انتشار فيروس (كورونا)، وإمكانيات مساهمتها في دعم الجهد الحكومي ووضع مرافقها وكوادرها الطبية تحت تصرف وزارة الصحة حال اتساع انتشار المرض.

وتابع رئيس الوزراء: مدراء المستشفيات ولهم كل الشكر أكدوا على وضع كوادرهم وإمكانياتهم تحت خدمة الحكومة في هذا الشأن، كما تقدموا بعدد من التوصيات لرفع كفاءة مواجهة المرض لا سيما زيادة وتيرة التوعية للمواطنين للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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