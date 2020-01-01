جنرال إسرائيلي كبير اجتمع بنتنياهو يتعرض للحجر الصحي بسبب كورونا

القدس المحتلة / سما /

تعرض ضابط إسرائيلي كبير للحجر الصحي بعد زيارة قام بها إلى إيطاليا مؤخرًا.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي الجنرال أهارون حاليوا، تعرض للعزل الصحي بعد عودته من إجازة في إيطاليا.

ووفقًا للقناة، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع مع حاليوا بعد عودته إلى تل أبيب، قبل أن توعز وزارة الصحة للأخير بوجوب ملازمته المنزل في إطار خطوات الحجر الصحي.

وقال مكتب نتنياهو إنه غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات الوزارة.

وتم بالأمس عزل 30 جنديًا من قاعدة كيرياه الرئيسية للجيش الإسرائيلي بسبب اختلاطهم بمجندة تبين أنها أصيبت بكورونا.