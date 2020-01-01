  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل عشرة مواطنين في الضفة ويصادر أموالا وأسلحة

الأربعاء 04 مارس 2020 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل عشرة مواطنين في الضفة ويصادر أموالا وأسلحة


القدس المحتلة/ سما/

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين، كما صادرت امولا خلال عملية الدهم والتفتيش.

وداهم الاحتلال منزل الأسير كنعان زلموط في بيت فوريك شرق نابلس؛ كما صادر أموالا من منزل الشاب أحمد مصلح في نابلس.

كما اقتحم الاحتلال منازل محررين في بلدة الزاوية غرب سلفيت وصادر أموالا وهم رأفت رشيد عبد الله موقدي وعليان رشيد عبد الله موقدي وأحمد حمدان علي مصلح.

وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم :

١. القيادي في حماس المحرر باجس نخلة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٢. القيادي في حماس أحمد زيد- مخيم الجلزون

٣. القيادي في حماس سائد أبو البها- بيتونيا غرب رام الله

٤. المحرر فادي عبد الدايم- رام الله

٥. شادي حجير- مخيم الجلزون

٦. المحرر أحمد بسام نصار- مادما جنوب نابلس

٧. المحرر هزاع عموري- عورتا جنوب نابلس

٨. المحرر جهاد خريوش- طولكرم

٩. أحمد مسالمة- دورا جنوب الخليل

١٠. محمد حزينة- القدس

الأكثر قراءة اليوم

الحكم على طالب فلسطيني في مصر بالسجن المؤبد

الليكود: حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بدون تناوب.. وتصريحات ليبرمان عديمة المسؤولية

رسميا.. لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" تعلن موعد نشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ23

جنرالٌ إسرائيليٌّ: المواجهة الطاحنة مع غزة قادمة ومنظمات غير حماس قادرة على ضربنا بالصواريخ

تحليلات اسرائيلية : نتنياهو فاز.. لكن تشكيل الحكومة مهمة شاقة

تعقيبا على نتائج الانتخابات الاسرائيلية.. حماس توجه دعوة للقيادة الفلسطينية

بينيت: نعمل بحزم في مواجهة "عدو قاسي"و سنؤذي كل من يحاول إيذائنا بغزة

الأخبار الرئيسية

أيمن عودة: في حال شكّل نتنياهو الحكومة الجديدة فستكون أخطر حكومات إسرائيل

بعد فرز 93% من الأصوات في الانتخابات الاسرائيلية : كتلة اليمين 58 مقعدا والمشتركة 16

واللا يكشف: لهذا السبب.. امتنع الجيش الاسرائيلي عن قتل قناص فلسطيني على حدود قطاع غزة!

بينت

وزراء بالكابنيت: "نتنياهو" و"بينت" لم يبلورا أي خطة سرية للتعامل مع غزة.. والاخير يرد!

رسميا.. لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" تعلن موعد نشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ23