الاحتلال الاسرائيلي يعتقل عشرة مواطنين في الضفة ويصادر أموالا وأسلحة

القدس المحتلة/ سما/

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين، كما صادرت امولا خلال عملية الدهم والتفتيش.

وداهم الاحتلال منزل الأسير كنعان زلموط في بيت فوريك شرق نابلس؛ كما صادر أموالا من منزل الشاب أحمد مصلح في نابلس.

كما اقتحم الاحتلال منازل محررين في بلدة الزاوية غرب سلفيت وصادر أموالا وهم رأفت رشيد عبد الله موقدي وعليان رشيد عبد الله موقدي وأحمد حمدان علي مصلح.

وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم :

١. القيادي في حماس المحرر باجس نخلة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٢. القيادي في حماس أحمد زيد- مخيم الجلزون

٣. القيادي في حماس سائد أبو البها- بيتونيا غرب رام الله

٤. المحرر فادي عبد الدايم- رام الله

٥. شادي حجير- مخيم الجلزون

٦. المحرر أحمد بسام نصار- مادما جنوب نابلس

٧. المحرر هزاع عموري- عورتا جنوب نابلس

٨. المحرر جهاد خريوش- طولكرم

٩. أحمد مسالمة- دورا جنوب الخليل

١٠. محمد حزينة- القدس