فيديو: "LG" تكشف عن هاتفها الجديد.. بمواصفات خارقة!

وكالات / سما /

كشفت شركة "LG" عملاقة التكنولوجيا الكورية عن هاتفها الجديد "V60 ThinQ 5G" الذي يتميّز بمواصفات خارقة وفريدة من نوعها لم تكن موجودة في أجهزتها الذكية من قبل، وبمعالج يُعدّ الأقوى في العالم حالياً، في محاولة منها لكسر الركود عن حجم مبيعاتها الضئيل.

ويتوقّع المتابعون أن يصبح هاتف "V60 ThinQ 5G" الذي كشفت عنه "LG" فجأة من أكثر الهواتف رواجاً كونه يلبّي تطلعات الكثيرين من مستخدمي الهواتف، ويحمل تقنيات منافسة لأفضل هواتف "سامسونغ" و"آبل"، خاصة أنه متوافق مع شبكات الجيل الخامس "5G".

وبحسب ما ذكر موقع "gsmarena"، فإنّ أحد أهمّ الميزات الجديدة، أنّه يضم 3 كاميرات في الخلف إحداها للتصوير ثلاثي الأبعاد، وبطارية بسعة 5000 تعمل لأكثر من يوم في الاستخدام المتواصل.

وكما كان الحال مع غالبية هواتف "LG" الرائدة، فالهاتف "LG V60 ThinQ 5G" الجديد يحمل شهادة المتانة العسكرية "MIL-STD 810G"، وشهادة "IP68" التي تعني أن الهاتف مصمّم لمقاومة المياه والغبار.

وعلى غرار هاتف العام الماضي، يأتي الهاتف الجديد مع شاشة ثانوية تسمح باستخدامه كهاتف قابل للطي. وتأتي الشاشة الثانوية بالمواصفات ذاتها لشاشة الهاتف من حيث النوع، والقياس والدقة.