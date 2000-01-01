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انطلاق سباق الانتخابات الإسرائيلية بفتح صناديق الاقتراع

الإثنين 02 مارس 2020 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق سباق الانتخابات الإسرائيلية بفتح صناديق الاقتراع


القدس المحتلة / سما /

 فتحت صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الـ 23 للكنيست الإسرائيلي، عند الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت العبري، فإن عملية الاقتراع ستستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم. حيث تم تجهيز أكثر من 10631 مركز اقتراع في جميع المناطق، وتخصيص 16 أخرى لمن تم وضعهم في الحجر الصحي بفعل فيروس كورونا.

ويحق لـ 6،453،255 إسرائيلي، حق الانتخاب.

وتتنافس 29 قائمة مختلفة في جولة الانتخابات الجديدة التي تجري للمرة الثالثة في غضون عام، بعد فشل الأحزاب الإسرائيلية في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة.

وكانت الانتخابات جرت في نيسان/أبريل وايلول/سبتمبر الماضيين، ولم تفلح أي من الكتل اليمينية أو الوسط واليسار في تشكيل حكومة جديدة، وسط خلافات حادة في المواقف بشأن بعض القضايا الداخلية والخارجية.

ويعتبر حزبي الليكود وأزرق - أبيض، من أكبر المنافسين من بين القوائم المشاركة في الانتخابات، وتليهم القائمة العربية المشتركة التي من المتوقع أن تحصد نحو 15 مقعدًا وتمثل القوة الثالثة على خارطة الانتخابات.

وفرضت القوات الإسرائيلية عند منتصف الليلة الماضية، طوقًا أمنيًا شاملًا على كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيستمر ذلك حتى منتصف الليلة القادمة.

ونشرت القوات العسكرية والشرطية الآلاف من عناصرها لتأمين الانتخابات والوضع الأمني خشيةً من أي أحداث كما نشرت قوة خاصة للعمل على مكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا، ولمنع التلاعب بنتائج الانتخابات.

#انتخابات #اسرائيل #نتنياهو #غانتس

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