نقابة الاطباء ترد على خطاب الرئيس: صعقنا مما سمعنا ومن اوصل رسالتنا لكم خان الامانة

رام الله / سما /

اصدرت نقابة الاطباء مساء اليوم بيانا ردا على تصريحات الرئيس، مؤكدة "ان من اوصل رسالة النقابة للرئيس خان الامانة ونقلها مغلوطة، مؤكدين استعدادهم الفوري للجلوس مع الرئيس وتوضيح الامر وانهم سيقبلون بحكمه تجاه الرسالة الحقيقية للنقابة".

وجاء بيان النقابة كما يلي بالنص:

اننا أطباء فلسطين ممثلون بنقابتنا العريقة والشامخة كالجبال كنا وما زلنا الشعلة والمنار ورأس الحربة في نضال شعبنا. خضنا معارك الكرامة والصمود وبذلنا الغالي والنفيس وامضينا الساعات والأيام والأشهر وقدمنا الشهداء والاسرى والجرحى وسهرنا الليالي إبان الانتفاضه الاولى والثانية ومكثنا اشهر نعمل في المستشفيات دون اجر ودون راحه ودون اعياء . كيف لا ونحن قد اقسمنا أن نخوض الصعاب و نلبي النداء ونحمي المريض ونسعف الجريح. قدمنا ارواحنا ونحملها بأيدينا كل يوم .

لقد صدمنا بل صعقنا مما سمعنا وتأكدنا أن معركة تضليل الرأي العام لم تنته ووصلت لابعد من ذلك بكثير، بل تعدت كل الاساطير لتضرب في صميم القلوب.

فخامة الرئيس. ان من اوصل رسالتنا لكم خان الامانة و كذب في وضح النهار وخطط في جنح الليالي السوداء. نقلوا لك ما أرادوا وتركوا الحقائق واخفوها.

لم نتعود على الخيانة ولن نقبل بها. لم نطلب القليل لنرضى بالكثير. طلبنا كرامة وعزة لنبقى شامخين وعلى درب القادة والشهداء سائرين. لكم الله يا أطباء فلسطين. لكم العزة والشرف والامانة، والخزي والعار لمن نقل الرسالة واوصلها مقطوعة ومبتورة واراد أن يوقع بيننا وبين فخامتكم.

أننا جاهزون للجلوس مع فخامتكم وتوضيح الأمر ونقبل بحكمكم كيف لا وانتم مكان ثقة شعبكم وحامي البلاد وقائد المسيرة.

لن يسامح التاريخ كل مقصر ومتخاذل وخائن للامانة.

لقد تسرعتم بحكمكم وسمعتم من طرف لا يريد خيرا و لم تسمعوا منا.

لن تمر المؤامرة على الأطباء ولن نقبل بتضليلكم ونقل ما لم يكن لنفكر به حتى باحلامنا. ما كنا لنخذل أبناء شعبنا في الرخاء، فكيف نخذله بالضراء.

ليس هكذا تورد الإبل.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته