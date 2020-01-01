بيرتس : أبومازن هو الشريك الفلسطيني الوحيد ويجب قطع المحادثات مع حماس

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس تحالف "العمل-جيشير-ميرتس" اليساري في إسرائيل، عمير بيرتس، انه "يجب علينا قطع المحادثات مع حركة حماس.

واضاف بيرتس ان أبو مازن هو الوجهة الوحيدة للتحدث معه، فيجب قطع كل المحادثات التي تأتي ضد مصالح إسرائيل".

واوضح أن "الجميع يعلم ما هي الطريقة التي يتحدث فيها أبو مازن عن إسرائيل، ولكن بالنسبة لي أفضل التعامل معه بالطريقة التي يفهمها أفضل من أن اتحدث بطريقة الصواريخ".

و في حديثه عن استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الكفة ترجح الى صالح حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، وتراجع تكتل اليسار الإسرائيلي المهدد بالانقراض، أن حجم الحزب او الكتلة ليس مهمًا في الانتخابات وليس هو من يقرر النتيجة.

وقال بيرتس أن "نتائج الانتخابات هي التي تقرر من سيفوز فيها، وحجم الحزب ليس مهماً ولا يؤثر أبدًا، فالمسؤولية هي على من سيشكل الحكومة".

وفي حديثه عن محاولات نتنياهو لاستقطاب أصوات الجمهور العربي في إسرائيل وعن عقد اجتماع انتخابي عقد في مدينة طمرة العربي في الجليل لحزب "الليكود"، بمشاركة نشطاء عرب من أنصار الحزب، قال بيرتس: "نتنياهو لا يمكن ان يتغير، نعرف ما هو رأيه حيال العرب، وحيال مساعي السلام مع الفلسطينيين، ونعرف جميعنا ما هي القوانين التي يسنها ضد العرب، لذلك علينا أن نتخذ المسؤولية ونقف في ضده وضد أعماله من أجل المواطنين".



