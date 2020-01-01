  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في القدس

الخميس 27 فبراير 2020 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في القدس


القدس المحتلة / سما /

طالبت الحكومة الألمانية إسرائيل بالتخلي عن خططها الرامية إلى بناء 3500 مستوطنة جديدة في "القدس الشرقية".

وأعلنت الخارجية الألمانية أن " الحكومة الألمانية قلقة للغاية حيال الإعلان الأخير للحكومة الإسرائيلية اعتزامها المضي قدما في بناء مستوطنات في منطقة إي 1- المهمة استراتيجيا".

وأضافت الخارجية أن بناء المستوطنات المخالف للقانون الدولي في هذ المنطقة من شأنه أن يواصل عزل القدس عن الضفة الغربية، ما يزيد من صعوبة إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقادرة على الحياة في إطار حل الدولتين التفاوضي.

#المانيا #استيطان #اسرائيل #القدس

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول سحب جثمان الشهيد الناعم بـ"كف جرافة" شرق خانيونس

فيديو : مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب

عبودية الجنس متواصلة في البحرين رغم القوانين.. من وراءها؟

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو؟

"بينت" : اسرائيل تعد خطة للحسم في غزة

منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب

هكذا تحدث إيهود باراك عن حسني مبارك

الأخبار الرئيسية

السعودية تعلن عن وقف العمرة وتمنع الدخول للمسجد النبوي بسبب "كورونا"

33

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو؟

زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية المتواصلة ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

محلل إسرائيلي: إسرائيل محاطة بتهديدات 200 ألف صاروخ وقذيفة.. والجبهة الداخلية ستكون بدون دفاع