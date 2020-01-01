المانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في القدس

القدس المحتلة / سما /

طالبت الحكومة الألمانية إسرائيل بالتخلي عن خططها الرامية إلى بناء 3500 مستوطنة جديدة في "القدس الشرقية".

وأعلنت الخارجية الألمانية أن " الحكومة الألمانية قلقة للغاية حيال الإعلان الأخير للحكومة الإسرائيلية اعتزامها المضي قدما في بناء مستوطنات في منطقة إي 1- المهمة استراتيجيا".

وأضافت الخارجية أن بناء المستوطنات المخالف للقانون الدولي في هذ المنطقة من شأنه أن يواصل عزل القدس عن الضفة الغربية، ما يزيد من صعوبة إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقادرة على الحياة في إطار حل الدولتين التفاوضي.