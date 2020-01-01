زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

القدس المحتلة / سما /

قال زعيم تحالف كاحول لافان الاسرائيلي بيني غانتس، "يجب علينا إعادة تقييم كل ما نقوم به في غزة"، مشيرا الى أنه "ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة"

وحول زيارة رئيس الموساد الى قطر، وأوضح غانتس أن "المشكلة ليست الزيارة، لكن سبب زيارتهم الى هناك".

ووفقا لما اورده موقع تلفزيون i24 الاسرائيلي، خيّر غانتس حركة حماس التي تسيطر على القطاع، بين "الهدوء في جنوب إسرائيل، وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين التي تحتجزها، أو الذهاب الى حملة عسكرية حاسمة، لاستعادة الردع الذي تآكل في السنوات القليلة الماضية".

وفيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة باسم "صفقة القرن"، أشار غانتس الى انها "بداية جيدة"، لكنه تعهد بعدم الانسحاب "أبدا" الى حدود العام 1967، أي هضبة الجولان والضفة الغربية، وقطاع غزة. كما تعهد غانتس بعدم "تقاسم مدينة القدس" مع الفلسطينيين

وقال، "القدس ليست موضوعا للنقاش. ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة غير القابلة للتقسيم".

أكد رئيس تحالف "أزرق ابيض" بيني غانتس، أن اسرائيل "تمتلك خيار ضرب المواقع النووية الإيرانية".

وأضاف غانتس، "نمتلك هذا الخيار وسنحتفظ به، وسنعمل باستمرار للحفاظ عليه، لأننا يمكن ان نضطر لاستخدامه في يوم من الأيام".

وتابع: قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، "آمل ألا نضطر الى ذلك، لكن ان اضطررنا إلى ذلك، فيسكون لدينا الخيار".