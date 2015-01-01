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منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب

الأربعاء 26 فبراير 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب


القدس المحتلة / سما /

في تصريحات وصفت بالمفاجئة للمرشح الأمريكي للرئاسة السناتور بيرني ساندرز الذي تعهد بالتفكير عند انتخابه رئيسًا في إعادة السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب.
 
ووفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت صباح اليوم فقد "وصف السناتور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعنصري، ووعد بحماية أمن إسرائيل، دون تجاهل مطالب الفلسطينيين- حسب ما قال".
 
وأضاف السناتور ساندرز في تصريحاته قائلاً:" أنا فخور باليهودية، لقد عشت في إسرائيل لعدة أشهر، سياساتنا يجب أن تضمن أمن إسرائيل واستقلالها مع مراعاة احتياجات الشعب الفلسطيني"
 
وكانت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس مشعلا بذلك غضبا لدى الفلسطينيين أستشهد على إثرها أكثر من 60 فلسطينيا في غزة احتجاجا على هذا القرار.
 
من هو ساندرز
-          سياسي أمريكي وسيناتور ناشئ دخل في المنافسة لمرشح الرئيس في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية لعام 2016 عن الحزب الديمقراطي، لكن تم اختيار هيلاري كلينتون كمرشحة للحزب بدلا منه، التي خسرت بدورها أمام مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب.
 
-          بيرني يخوض المنافسة مرشحا للحزب الديمقراطي للعام 2020 تحضيرا للمنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
 
-          يعتبر ساندرز السيناتور المستقل الأطول خدمة في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي، ووصف نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي.
 
-           يُفضل السياسات المشابهة للأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا
 
-          التقى بالحزب الديمقراطي وكان يعدّ أكبر أعضاء الجماعة الأقلية في الحزب في لجنة ميزانية مجلس الشيوخ منذ يناير عام 2015.
 
-          ولد ساندرز في بروكلين في نيويورك، والده مهاجر يهودي من بولندا وعائلة والده توفوا فيما يسمى "بالهولوكوست"، ووالدته ولدت لأبوين يهوديين في مدينة نيويورك.
 
-          يعتبر ساندرز نفسه يهودياُ نظراً لخلفيته الثقافية ولكنه يُصرّح أنه شخص غير مُتدين

-          معارض لغزو الولايات المتحدة للعراق، ويعتقد أن الحكومة يجب أن لا تتجسس على الأمريكيين، وهو ضد قانون الوطنية منذ بدايته.

#ساندرز #نتنياهو #امريكا

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