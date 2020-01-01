قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن فحوي رسالة بعثتها حركة حماس لـ"اسرائيل" عبر الوسطاء حول القرارات العقابية التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن حماس أبلغت الوسطاء أن على "إسرائيل" إعادة مساحة الصيد والتصاريح، وفتح المعابر بدءاً من صباح الغد.

وشددت "كان" على أن الوسطاء الدوليين (في إشارة إلى مصر وقطر والأمم المتحدة)، يعملون حتى هذه اللحظة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استعادة الهدوء وبالتالي، على حد تعبير "كان"، "استئناف التسهيلات" التي أعلن عنها سابقًا في قطاع غزة.

وأشارت "كان" نقلا عن مصادر قالت إنها فلسطينية أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يشترط وقف إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية".

وشددت المصادر على أن "فصائل المقاومة خرجت من جولت التصعيد الأخيرة موحدين على عكس الجولة التصعيدية التي اندلعت في أعقاب اغتيال القائد العسكري في حركة ‘الجهاد الإسلامي‘، بهاء أبو العطا، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

ومساء أمس الاثنين، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المعابر الحدودية وبحر قطاع غزة نهائيا.

وقالت القناة 13 العبرية، إنه في نهاية المشاورات الأمنية، تم اتخاذ قرار الليلة بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة ، ابتداءً من الليلة وحتى إشعار آخر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق منطقة الصيد في قطاع غزة بالكامل.

وأفادت مصادر محلية، بأن الارتباط أبلغ رسمياً إغلاق البحر والمعابر بشكل كامل.

كما قررت سلطات الاحتلال وقف إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم باستثناء الأدوية والمعدات الطبية والوقود.

بدورها، أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر و الحدود، شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الاسرائيلية باغلاق معبر كرم ابو سالم يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر لجميع البضائع عدا المحروقات و الأدوية.