شهيدان من الجهاد الإسلامي بالعدوان الإسرائيلي على دمشق

القدس المحتلة / سما /

نعت حركة الجهاد الاسلامي فجر اليوم الشهيدين سليم أحمد سليم "24 عامًا" و زياد أحمد منصور "23 عامًا" واللذين ارتقيا أثناء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق في ساعة متأخرة من هذه الليلة.

وافاد بيان صادر عن الجهاد الإسلامي ان " هذا العدوان الجبان في دمشق العروبة هو عنوان على فشل قوات العدو وعجزها عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس داخل الأرض المحتلة فلسطين".

واكدت ان هذا العدوان الجديد لن يثني الحركة عن المضي في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير الكامل والعودة.

من جانبه اعلن جيش الاحتلال، انه هاجم اهدافا لحركة الجهاد الاسلامي في سوريا وغزة مساء الاحد.