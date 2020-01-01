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4 اصابات بقصف اسرائيلي شرق غزة

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى

الأحد 23 فبراير 2020 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى


غزة / سما /

قصفت  طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، عدة اهداف في قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية، وصول 4 اصابات الى مجمع الشفاء الطبي جراء استهداف اسرائيلي لمجموعة مواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

في سياق متصل، زعم جيش الاحتلال في بيان صدر عنه، إن طائرة أغارت على عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة كانوا يهمون بالاستعداد لإطلاق قذائف صاروخية حيث تم رصد إصابتهم

وذكرت مصادر محلية، ان طائرات الاحتلال استهدفت موقع فلسطين العسكري التابع للمقاومة شمال القطاع، كما استهدفت طائرات الاحتلال  موقع حطين التابع للجهاد الاسلامي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

و قالت مصادر محلية ، ان الفصائل الفلسطينية اطلقت النار من قبل المضادات الأرضية التابعة لها شمال قطاع غزة.

وقال بيان لجيش الاحتلال: "بدأنا موجة من القصف ضد مواقع تتبع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وزعمت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال استهدف خلية تطلق صواريخ  تتبع للمقاومة ورصد إصابتها.

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية، مساء يوم الأحد، أن  صفارات الإنذار دوت في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

كما وذكرت القناة 12 العبرية: "تم إطلاق حوالي 34 صاروخًا من غزة، وأن بلدية عسقلان تعلن فتح الملاجئ وإلغاء أي فعاليات".

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي عن استشهاد الشاب محمد علي حسن الناعم، وإصابة الشاب خالد النجار وإصابة خطيرة.

واستنكرت فصائل غزة في بيانات منفصلة،على جريمة التنكيل بجثمان الشهيد الناعم، الذي وقع في ساعات الصباح، وتوعدت بانها لن تمر.
يتبع ..

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