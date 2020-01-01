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قناة عبرية: جهود مصرية وأممية تبذل لاستعادة الهدوء في قطاع غزة

الأحد 23 فبراير 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: جهود مصرية وأممية تبذل لاستعادة الهدوء في قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، عن وجود اتصالات مع جميع الأطراف في أعقاب رد المقاومة الفلسطينية على جريمة اعدام الشهيد محمد الناعم، لاستعادة الهدوء في قطاع غزة.

وأفادت مراسل القناة 13 العبرية باراك رافيد، بأن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف والمخابرات المصرية يجريان اتصالات مع جميع الأطراف في محاولة لاستعادة الهدوء في غزة.

ومساء اليوم، اطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف ، وذلك ردا على استشهاد محمد الناعم وتنكيل الاحتلال بجثته شرق خانيونس.

يشار إلى مدينة عسقلان المحتلة أعلنت فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة خشية من صواريخ المقاومة الفلسطينية، فيما قررت الغاء جميع الأنشطة والفعاليات الشعبية في المراكز المجتمعية والقاعة الثقافية.

وأعدمت قوات الاحتلال الشاب الناعم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ونكَّلت بجثمانه الطاهر عبر "جرافة عسكرية" في مشهد مؤلم يدلل على الاجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

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