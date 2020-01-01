الشعر الأشيب جذاب.. ولكن كيف يتم الاعتناء به؟

وكالات / سما /

الشعر الرمادي واقع لا مفر منه، فالجميع يصل الى هذه المرحلة عاجلاً أم آجلاً. ولا يجب أصلاً أن «يفر» الرجل من هذا الواقع لان الشعر الأشيب يضاعف الجاذبية ويمنح طلة رجولية أكثر تجذب النساء.

وبطبيعة الحال، فإن التعايش مع الشعر الرمادي والعناية به تتطلب مقاربات مختلفة.

قبل تنظيف البدلة أو كيّها.. إليك الطرق الصحيحة للاعتناء بها

خصوصية الشعر الرمادي

على الرغم من أن الرجل لا يشعر بسعادة غامرة في المرة الاولى التي يلاحظ فيها ظهور الشيب خصوصاً وإن بدأ في مرحلة الشباب، لكن هناك سحر ما يرتبط بالشعر الأشيب.

الشعر الرمادي يوحي بالرقي والقوة والخبرة لذلك فهو من نقاط القوة وليس الضعف كما يخيل لبعض الرجال حتى ان بعض الفئات العمرية الشابة باتت تلجأ مؤخراً الى صبغ شعرها باللون الفضي للحصول على الطلة المتميزة الخاصة بالشعر الأشيب.

الشعر الرمادي قد يكون جزءاً من التقدم بالسن وقد يظهر قبل أوانه، لكنه في كلتي الحالتين جذاب وجميل ويمنح الرجل طلة تختلف بشكل كلي عن غيره.

الصبغ أو عدم الصبغ؟

بعض الرجال خصوصاً الشباب منهم لا يتقبلون واقع غزو الشيب لرؤوسهم. صحيح أننا ننصح بتقبل الواقع لأنه سيخدم طلتك، لكن في حال كان الخيار هو اللجوء الى تغطية الشيب فهناك بعض القواعد المتعلقة بصبغ الشعر والتي يجب اتباعها.

اللون يجب أن يتناسب مع لون البشرة سواء كان قريباً من لون شعرك الاساسي أو في حال قررت الذهاب في اتجاه مختلف كلياً وتجربة ما هو جديد ومختلف، لا يجب إطلاقاً اللجوء الى الصبغات التي تتضمن لمعاناً، الالوان الخالية من اللمعان هي الخيار المثالي.

قصة الشعر يجب أن تكون قصيرة وإلا ظهرت الاختلافات بين الجذور والشعر بشكل سريع، وبالتالي قد تجد نفسك تقوم بصبغ شعرك بمعدل أعلى من الطبيعي، بشكل عام قد يحتاج الرجل إلى صبغ شعره كل ٣ أسابيع في حال كانت القصة قصيرة.

اختيار الشامبو المناسب

اختيار الشامبو المناسب ضروري جداً لأصحاب الشعر الرمادي، وذلك لأن الشعر يحتاج إلى الترطيب والتغذية، يفضل اللجوء إلى الشامبو الخاص بالشعر الأشيب؛ لأنه يحتوي على الزيوت والبروتينات التي يحتاجها الشعر الرمادي، في حال أراد الرجل منح شعره عناية إضافية، فإن زيت الأرغان هو الحل لاحتوائه على فيتامين E وأوميغا 6 التي تمنح الترطيب وتجعله يبدو أكثر حيوية.

قصات الشعر

الشعر الرمادي يبدو جميلاً حين تكون التسريحة قصيرة لانها تجعل الرجل يبدو أصغر سناً. إطالة الشعر الأشيب يضيف سنوات إضافية أنت بغنى عنها. ولان الشعر في تلك المرحلة يكون أكثر خشونة فإن القصات يجب أن تكون متعددة الطبقات. قصة سيزر القصيرة من القصات المثالية لمن يحاولون إخفاء الشيب من دون اللجوء الى التلوين.

7 طرق لتنسيق البليزر ليعطيك مزيدًا من الأناقة والجاذبية (صور)

الطلة العشوائية تنفع أيضاً بالاضافة الى الشعر الخفيف عند الجانبين والطويل في عند مقدمة الرأس. بشكل عام الخيارات عديدة شرط ان تكون متعددة الطبقات. فالرجل في تلك المرحلة العمرية لا يعاني فقط من الشيب بل ان كثافة الشعر تصبح أقل، وعليه فان الطبقات تمنح وهم الحجم .

مستحضرات العناية

مستحضرات العناية اللامعة التي تحتوي على الزيوت بالاضافة الى الجل الذي يمنح الطلة الرطبة تفسد جمالية الشعر الرمادي. الهدف دائما هو مستحضرات العناية التي لا تجعل الشعر يبدو لامعاً. ينصح بوضع مستحضرات العناية بعد الاستحمام مباشرة ثم إستخدام مجفف الشعر لترتيبه.