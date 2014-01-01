مجددا.. وزير الحرب الاسرائيلي يهدد حماس: سيكون بانتظارهم ربيع مؤلم جدًا والكرة في ملعبهم

القدس المحتلة / سما /

هدد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، حركة "حماس" بأنه" سيكون بانتظارهم ربيع مؤلم جدًا"، في ظل تزايد إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة والقذائف الصاروخية اتجاه البلدات المحتلة، بحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية.

وقال بينت، "إنه يُعد خطة لتغيير جذري للوضع القائم في منطقة غلاف غزة"، مضيفًا أن الخطة ستطبق حال استأنف إطلاق البالونات والصواريخ، وأن الكرة في ملعب "حماس".

وذكر، انه سيقلص مساحة الصيد في بحر غزة مرة أخرى، إذا تم الحفاظ على التهدئة "الهشة" مع القطاع.

وفيما يتعلق بالأسرى "الاسرائيليين" لدى المقاومة، أوضح بينت، انه يعمل بجهود حثيثة هذه الايام في محاولة لإعادة الاسرى المحتجزين منذ العام 2014، مؤكدًا على رفضه لاتمام صفقة تبادل أسرى فلسطينيين كشرط لإعادة جنوده.