أبو سيف يطلع عدداً من السفراء على التحضيرات لاحتفالية بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

رام الله / سما /

أطلع وزير الثقافة عاطف أبو سيف، عدداً من ممثلي السفارات المعتمدة لدى دولة فلسطين، على التحضيرات الجارية لفعاليات احتفالية بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، وذلك خلال اجتماع في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء.

وناقش أبو سيف مع السفراء آليات مشاركة دولهم في الفعاليات. وقال إن "ثقافتنا الفلسطينية غنية ومتنوعة، ونفخر كفلسطينيين بأن تكون بيت لحم عاصمة للثقافة العربية للعام 2020 رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة كل شيء".

وشدد على أهمية الدعم الأوروبي لإقامة أنشطة ثقافية متنوعة، باعتبار بيت لحم متعددة الحضارات والثقافات.

وأشار أبو سيف إلى أهمية تعزيز مدينة بيت لحم كمدينة ثقافية، ووضعها على الخريطة الدولية، مؤكداً أن بيت لحم 2020 تعزز الوجود الفلسطيني وإحساس الفلسطينيين بانتمائهم لهذه الأرض.

بدوره، تحدث رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان عن استعدادات البلدية وتقديمها كافة التسهيلات لاحتضان هذا الحدث الثقافي، مؤكداً أن "بيت لحم 2020" يعد الحدث الأبرز الذي من خلاله نوصل رسالة للعالم بأن الفلسطينيين قادرون على صنع الثقافة والحضارة.

وأبدى السفراء الذين يمثلون دول "مالطا، ألمانيا، بريطانيا، النرويج، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، تشيلي، قبرص، إيطاليا، فنزويلا، الاتحاد الأوروبي"، استعدادهم للتنسيق للمشاركة في الاحتفالية، ولمشاركة فلسطين الثقافية في الخارج، ضمن إطار الاحتفاء بفعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020