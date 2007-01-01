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أعضاء في الكونغرس الأميركي يتجولون بالضفة ويعتبرونها جزءًا من "إسرائيل"

الأربعاء 19 فبراير 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء في الكونغرس الأميركي يتجولون بالضفة ويعتبرونها جزءًا من "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

 زار أعضاء في الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء، مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية، وكذلك منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومنطقة غور الأردن.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن الوفد زار عدد من المستوطنات بينها تجمع مستوطنات غوش عتصيون مشيرةً إلى أن الوفد يضم اثنين من أعضاء الكونغرس وهم مقربان من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال أولئك الأعضاء إن "هذه المناطق يجب أن تكون جزءًا من إسرائيل" معتبرين اعتراف ترمب بهذه المناطق أنها إسرائيلية، يظهر مدى قوة الالتزام والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافوا كما نقلت عنهم الصحيفة "كلما أسرعت الخطوات لفرض السيادة، كلما كان ذلك أفضل .. كثيرون في الحزب الجمهوري لديهم تحفظات على خيار ما يسمى حل الدولتين، لأنني كمسيحي يؤمن بالكتاب المقدس، لا أرى ذلك". وفق قوله.

#الكونغرس #الضفة #استيطان #اسرائيل

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