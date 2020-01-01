شاهد: ألوية الناصر تنشر فيديو حول عملية كمين العلم 2 على حدود غزة

غزة / سما /

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مساء اليوم الثلاثاء، تحت بند سمح بالنشر فيديو جديد حول "كمين العلم 2".

ويظهر في الفيديو لحظة انفجار علم فلسطين الذي كان مغروسًا على السياج الحدودي شرق قطاع غزة فيما لم يورد الفيديو اي تفاصيل او تعليق على المقطع الذي بثته الوية الناصر.

وختمت الألوية الفيديو بآية من سورة الإسراء {عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا}.

وفي وقت سابق من اليوم، أحيت لجان المقاومة في فلسطين، وذراعها العسكري ألوية صلاح الدين، ذكرى "كمين العلم" الثانية في مدينة خانيونس، مؤكدة رفضها لـ (صفقة القرن).



وقال محمد البريم، المتحدث باسم لجان المقاومة: إن "كمين العلم" هي عملية فارقة في سجل المقاومة الفلسطينية، وإحدى العمليات الإبداعية للمقاومة.



وأضاف في تصريح ": "في ظل هذا التآمر الكبير على قضيتنا، وعلى شعبنا، اليوم الشعب الفلسطيني يثبت مجدداً أنه موحد تحت ظل هذا العلم الفلسطيني".



وأشار إلى أنه آن الأون لأن نذيب كل خلافاتنا، لكي نبتعد عن كل ما يشتت وحدتنا، لمواجهة (صفقة نتنياهو وترامب)، في ظل هذه المؤامرة الخطيرة، التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا.



وأوضح البريم، أن (صفقة القرن) لا يمكن أن نواجهها إلا من خلال وحدتنا، وتمتين الموقف الفلسطيني الداخلي، بإذابة كل الخلافات، وإعلان حقيقي لوحدة فلسطينية، تقوم على أساس أننا يجب أن نقف أمام مسؤولياتنا في هذه المؤامرة الخطيرة على قضيتنا.

أما المتحدث باسم الذراع العسكري للجان المقاومة ألوية الناصر صلاح الدين " أبو عطايا" قال: "عملياتنا سجلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني المجرم ، خاصة "عملية كمين العلم"، التي أثبتت تطور الوسائل القتالية، واستخدام الأدوات البسيطة في ظاهرها، الكبيرة في باطنها.

وتابع أبو عطايا "ترفع الألوية سارية للعلم وسط بلدة بني سهيلا، ليبقى رمزًا ومفخرةً وشاهدًا على عملية نوعية لشعبنا وللألوية".

وواصل "أبو عطايا "نؤكد أن قيامنا برفع العلم أعلى السارية رسالة تحمل الدعوة الحقيقة للوحدة، وهو العنوان الأوحد لشعبنا؛ وأن العلم أكبر وأعلى من أوهام الارهابي نتنياهو، وسندوس صفقة القرن".

وأضاف"أبوعطايا "لا يمكن لأي كان أن ينسى عملية كمين العلم وحد السيف اللتين مرغتا أنف العدو في خان يونس".

وأشار أبو عطايا إلى أن العملية هي إحدى عمليات ملف كمائن الجحيم التي أعلنته قيادة الوية الناصر صلاح الدين ، وستكون "جحيمًا على العدو".

وأكد أن سلاح المقاومة هو سلاح شعبنا وصمام الأمان للحفاظ على شعبنا والتصدي لممارسات العدو الفاشي و"كل من يفكر بنزع سلاحها سننزع روحه وسيكون هدفًا لمجاهدينا".

ودعا" الناطق العسكري "أبو عطايا" الشعب في كل الأرض المحتلة لإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة ، لوقف ممارسات العدو الصهيوني موجهًا رسالة للأسرى، قال فيها: "الفجرُ قادم وعهدًا أن ننتزع حريتكم واقعا لا محال".