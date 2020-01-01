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في أول تعقيب على محاكمة نتنياهو.. غانتس ساخرا: "مساء حزين على إسرائيل ومواطنيها"

الثلاثاء 18 فبراير 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
في أول تعقيب على محاكمة نتنياهو.. غانتس ساخرا: "مساء حزين على إسرائيل ومواطنيها"


القدس المحتلة / سما /

عقب بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، على إعلان بدء محاكمة منافسه في الانتخابات بنيامين نتنياهو.

وقال غانتس في تصريحات أوردتها القناة 12 العبرية : "مساء حزين "لإسرائيل ولمواطني إسرائيل ولي شخصيا. أعلنوا اليوم أنه في 17 مارس سيمثل نتنياهو أمام المحكمة".

وفي وقت سابق مساء يوم الثلاثاء، قالت وسائل إعلام عبرية، إن القضاء الاسرائيلي حدد السابع عشر من مارس المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد المتهم فيها.
ويخوض نتنياهو الانتخابات مجددا في الثاني من مارس/آذار المقبل،

ولكن هذه المرة بعد تقديم لائحة اتهام بالفساد ضده.

وردا على سؤال حول قدرته على إدارة الأمور بالتوازي مع محاكمته، قال نتنياهو لإذاعة جيش الاحتلال "أنا قادر على فعل أشياء على نطاقات لا يستطيع أحد آخر أن يفعلها".

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