  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو| تركيا.. حفل زفاف لشقيقتين دون عريس

الثلاثاء 18 فبراير 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو| تركيا.. حفل زفاف لشقيقتين دون عريس


وكالات / سما /

شهدت مدينة يوريير بمحافظة أضنة التركية مساء الجمعة، عرسا غير تقليدي، تم فيه زفاف العروستين الشقيقتين سمية (42 عاما) وقادرة (47 عاما) من دون وجود عريس لأي منهما.

وأوردت وكالة "دوغان" التركية أن مختار منطقة صلاح الدين، أحمد أكتاش، نظم حفل زفاف غير تقليدي للشقيقتين اللتين تعتبران من ذوات الاحتياجات العقلية الخاصة.

وبهذا العرس حقق مختار المنطقة للعروسين حلمهما، وحصلتا على عرس "تقليدي" أمام منزلهما.

واحتفلت المنطقة بالعروسين ورقصت على أصوات الطبول، والموسيقى العثمانية والحديثة، وكل ذلك دون وجود لعريس في هذا العرس الفريد من نوعه.

 وحضرعمدة أضنة الحفل، بالإضافة إلى عمدة مدينة كارالار، ولفيف كبير من رؤساء البلديات في محافظة أضنة.

ووصلت العروسان إلى مكان حفل الزفاف، بمركبة خاصة مخصصة لزفة العروسين، وذلك لإشعارهن بأن الحفل على أكمل وجه.

وقال عمدة منطقة صلاح الدين أحمد أكتاش، إن المنطقة كافة تشعر بالسعادة، سيما بعدما تعاونوا معا وحققوا حلم الشقيقتين سمية وقادرة.

وأكد أن الجميع وصل إلى هناك لإسعاد الشقيقتين حتى تشعران بأهميتهما وتواصلان حياتهما، بعد أن حققتا حلم الحصول على حفل زفاف أسوة بكل الفتيات.

#تركيا #حفل زفاف

الأكثر قراءة اليوم

البردويل: لهذا السبب وفد المنظمة لم يزور غزة.. ويوضح حقيقة تلقي حركته رسائل تهديد من الاحتلال عبر مصر

وزير الحرب الاسرائيلي يتوعد حركة حماس بـ"ربيع مؤلم"..

بينيت: العملية العسكرية في غزة ستكون مباغتة ومفاجئة والمسؤولية تقع على عاتقي

فيديو.. جيش الاحتلال يزعم: العثور على جثة منفذ عملية إطلاق النار برام الله

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية ميركل.. اليك تفاصيله

"نقابة مربي الدواجن": 50% من المربين بالسجون والبقية تنتظر دورها

بالفيديو : اسرائيليون يتحدثون من رام الله

الأخبار الرئيسية

نتنياهو لـ"حماس : "إما الهدوء التام او توجيه ضربة لم يحلموا بها" وهذا شرطنا للتهدئة ..

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات وما دور المخابرات المصرية ؟

j

الحرس الثوري الإيراني: لدينا إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل لكن الظروف ليست مواتية

استمع للتسجيل مترجم : ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال بالأقصى

2202017235529

وزير إسرائيلي : لا يوجد شعب فلسطيني.. والنائب جبارين يرد